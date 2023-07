Università di Perugia, contributo per l’affitto per gli studenti fuorisede: come richiederlo

Per il nuovo anno accademico l’Università degli studi di Perugia sostiene gli studenti con il Bando per la concessione di contributi per le spese di locazione abitativa.

Possono partecipare al bando gli studenti fuorisede, dimostrando di risiedere in un comune diverso da quello di residenza con un regolare contratto d’affitto, iscritti per l’anno accademico 2022/20223 all’UniPg.

Gli interessati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di reddito richiesti e non aver usufruito di altri contributi pubblici per l’alloggio.

È necessario presentare la domanda esclusivamente online entro l’8 agosto del 2023 alle ore 23:59.

Come si legge nella nota dell'Università degli studi di Perugia: “La struttura interna dell’Università a cui chiedere informazioni sul presente Bando è l’Ufficio Orientamento-Job Placement-Associazione Alumni-Diritto allo studio e Inclusione della Ripartizione Didattica. Per chiedere informazioni aprire un ticket alla pagina www.helpdesk.unipg.it. selezionando come argomento “BANDO CONTRIBUTI SPESE LOCAZIONE” e specificando nell’oggetto “Richiesta informazioni”.