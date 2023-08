Università di Perugia, assegnazione borse di studio: i dettagli

Manca poco all’inizio delle lezioni universitarie dell’ateneo perugino e il 5 settembre 2023, alle ore 12.00, scade il termine per presentare l’istanza per l’assegnazione di borse di studio e altri servizi per il diritto allo studio universitario per l’anno 2023/2024, offerti dall’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia.

Come già segnalato, il bando di concorso contiene quest’anno alcune novità significative, fra le quali quelle riguardanti i limiti economici per partecipare al concorso, ovvero l’innalzamento del tetto dell’indicatore ISEE e di quello ISPE.

Si aggiungano inoltre la modifica dei requisiti di merito minimi per gli studenti e le studentesse iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea in Produzioni Animali, Ostetricia e Scienze e tecnologie Agroalimentari e l’innalzamento della quota massima attribuibile per la mobilità internazionale, nonché gli aggiornamenti rispetto allo status e ai servizi e agevolazioni destinati agli studenti e alle studentesse fuori sede.