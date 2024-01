Stranieri e Scuola lingue estere insieme per la formazione

Siglato un accordo di collaborazione che segna un importante momento accademico: l’Università per Stranieri di Perugia e la Scuola Lingue Estere dell’Esercito uniscono le forze in un progetto importante che intreccia formazione accademica e preparazione linguistica militare. La firma dell’accordo è stata presieduta dal generale Pietro Romano per la Scuola Lingue Estere dell’Esercito e dal rettore, Valerio De Cesaris per l’Università per Stranieri di Perugia. Insieme ai rappresentanti delle due Istituzioni internazionali era presenti anche il tenente colonnello Stefano Nicchiarelli, direttore accademico della Scuola Lingue Estere dell’Esercito e il direttore generale dell'Unistrapg, Giuliano De Stefani.

Questa collaborazione introduce iniziative innovative per promuovere la comprensione interculturale e il dialogo tra civili e militari, rispondendo così alle sfide di un mondo sempre più globalizzato e interconnesso. L’accordo apre porte inesplorate per studenti, funzionari e docenti dell’Università per Stranieri di Perugia, offrendo opportunità come stage, programmi di scambio internazionali, e progetti di ricerca congiunti.

Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, esprime il suo apprezzamento per questa iniziativa: “Portiamo la nostra esperienza accademica nel contesto difensivo nazionale con grande orgoglio. Quello di oggi è un importante accordo perché vede due Istituzioni internazionali che contribuiscono alla proiezione dell’Italia nel mondo in modalità diverse. Siamo in questa sinergia in cui attuiamo delle attività di formazione e di progetti volti sia alla didattica che alla ricerca che potranno coinvolgere i nostri studenti e anche il personale della Scuola Lingue Estere dell’Esercito”.

Il Gen. B. Pietro Romano, Comandante della Scuola Lingue Estere dell’Esercito, sottolinea l’importanza di questo accordo: “Questa partnership è un passo significativo per potenziare le competenze linguistiche del nostro personale militare. Oltre a ciò, apre nuove strade per l’innovazione nell’ambito dell’istruzione e della formazione, portando sviluppi tecnologici e metodologici nell’insegnamento delle lingue, con applicazioni potenziali che vanno oltre il contesto militare.”

“Esprimo apprezzamenti e auspici” afferma il Direttore Generale dell'Unistrapg, Giuliano De Stefani “Avendo dedicato molti anni al lavoro con il Ministero della Difesa, in ambito amministrativo militare, non posso celare il mio particolare e forte entusiasmo per questo accordo, che auspico si trasformi in una storia di successo. Sono fermamente convinto che il confronto tra diverse amministrazioni, anche a livello amministrativo, possa rappresentare per noi un'importante opportunità di crescita e sviluppo”.

La collaborazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Scuola Lingue Estere dell’Esercito abbraccia diversi ambiti fondamentali: dall’organizzazione congiunta di workshop, seminari, corsi di formazione e lectio magistralis, alla produzione di pubblicazioni. Questa collaborazione coinvolge studenti, dirigenti e funzionari di entrambe le istituzioni. L’accordo prevede lo sviluppo di progetti formativi e tirocini curriculari, oltre a collaborazioni in ricerche di interesse storico-culturale e scientifico. L’accordo si estende anche allo sviluppo di partenariati in progetti di ricerca internazionali, come Horizon 2020 ed ERASMUS+, mirati a facilitare l’inserimento dei giovani in ambiti governativi e diplomatici, sia a livello nazionale che internazionale.

Alla conferenza erano presenti, tra gli altri, il prorettore, prof. Rolando Marini, una folta delegazione della Scuola Lingue Estere dell’Esercito, il colonnello Stefano Silvestrini del Comando Militare dell’Esercito Umbria, l’assessore comunale di Perugia, Leonardo Varasano, e l’avvocato Francesco Paola, presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia.