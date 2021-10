Wall Street English Perugia, tre giorni di open days per conoscere tutti i corsi su misura e approfittare dello sconto al 40%

Orario non disponibile

Wall Street English è l'unica scuola di inglese a poter vantare l’esperienza, la presenza globale e la metodologia necessarie per garantire il successo degli studenti. È possibile conoscere gratuitamente il metodo Wall Street English partecipando alle attività social nelle giornate 20-21-22 ottobre in occasione degli open days, durante i quali ci saranno sconti del 40% sui corsi personal english. Tutti gli eventi social sono consultabili sulle nostre pagine social Facebook/Instagram oppure chiamando il nostro centro al numero fisso 0759780913.

Le attività sono aperte a tutti i livelli e tutte le età - spiegano dalla scuola - parleremo di come affrontare un colloquio di lavoro in inglese, di viaggi, di certificazioni internazionali... non da ultimo, parleremo di Padel con il campione del mondo Marco Materazzi e il direttore del suo nuovissimo centro sportivo Luca Pellegrini (7 cervelli).