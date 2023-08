Villa Pitignano, tutti pazzi per il baccalà: si va avanti fino al 3 settembre

Dopo un’apertura molto positiva, che ha fatto registrare nello scorso weekend, ogni sera, centinaia e centinaia di persone che hanno preso d’assalto prima gli stand gastronomici e poi gli appuntamenti musicali, la Sagra del baccalà e dei prodotti tipici umbri di Villa Pitignano prosegue nella frazione perugina ancora fino a domenica 3 settembre con serate danzanti, dance, giochi popolari e le numerose specialità culinarie in menù. “Anche quest’anno – ha commentato con soddisfazione Francesco Dispendi della Pro loco di Villa Pitignano – siamo arrivati a questo evento con grande entusiasmo. Pure i paesi limitrofi ci danno una mano perché ormai siamo divenuti una bella realtà. Tanta gente, tanti giovani, pub e musica Riproponiamo anche lo spazio dell’Oasi del gusto dove si può assaggiare subito baccalà e patatine fritti, olive ascolane, hamburger e birra senza dover fare la fila alla cassa dello stand gastronomico: abbiamo ideato una cucina riservata per quest’area”. Ma il baccalà rimane il piatto più ricercato, cucinato nei più svariati modi dagli antipasti ai primi e secondi. “In questo territorio – ha ricordato ancora Dispendi – la tradizione del baccalà è molto forte, tant’è che c’è una specifica ricetta ‘alla perugina’, con uvetta e prugne secche, che si tramanda di generazione in generazione. Essendo però sempre meno le persone che cucinano in casa, è oggi difficile trovare chi prepara questo piatto e quindi raro mangiarlo. Tanti perciò in questi giorni di festa vengono più volte alla nostra sagra per assaporare i sapori di una volta”.

Ad allietare le serate, come detto, una cartellone di serate danzanti che prevedono le orchestre Balla Onda (30 agosto), Castellina Pasi (31 agosto), Orient Express (1 settembre), Marco Cimarelli (2 settembre) e Musica Solare (3 settembre). Nell’ambito del VP Dance Festival, che si svolgerà in concomitanza della sagra, nell’area verde di Villa Pitignano, il programma musicale prevede ancora gli eventi Safari (30 agosto), Rumble (31 agosto), Morado (1 settembre), Shimmerland (2 settembre) e Mr. Mara and Friends (3 settembre). Serate quindi rivolte ai giovani in primo luogo, ma più in generale a tutti gli amanti della musica dance e house. “Caratteristica propria di questa festa – ha sottolineato Dania Milletti, rsponsabile del VP Dance Festival – è la larghissima partecipazione dei giovani, sia come volontari che agli eventi. Decine e decine di ragazzi che ogni sera si impegnano per offrire serate di divertimento ai nostri compaesani. Per quanto riguarda il VP Dance Festival quest’anno abbiamo ideato un programma con tante novità e nuovi format, sia interni che in collaborazione con le principali discoteche del panorama umbro. Il 30, per esempio, abbiamo il Safari party che coinvolge gli universitari”. Immancabili ogni sera, infine, il gioco della pesca e della ruota.