Vigneti Aperti: visite, degustazioni in cantina, aperitivi e musica anche a luglio e agosto

Proseguono anche nei mesi di luglio e agosto gli appuntamenti di Vigneti Aperti nelle cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, un’occasione per arricchire la propria vacanza in Umbria o per ritagliarsi una pausa di gusto in attesa della ferie.

Si parte sabato 1 luglio con il consueto appuntamento di Picnicco alla cantina Madrevite, per gustare i vini e i prodotti tipici del territorio immersi nella natura che circonda il lago Trasimeno (prenotazione direttamente sul sito www.madrevite.it)

Sempre il 1 luglio, la cantina Terre Margaritelli propone un tradizionale Barbecue a stelle e strisce in attesa delle celebrazioni del 4 luglio, in collaborazione con il Caffè Pinturicchio (Per info e prenotazione: 3317488794 (anche via whatsapp), mentre alla cantina Terre de la Custodia a Montefalco appuntamento per degustazioni di vino nel giardino della cantina (per info e prenotazioni: lucrezia.gentili@farchioni.it - 328 7185436).

Sabato 1 e domenica 2 luglio aperitivo in giardino anche alla Tenuta di Freddano di Orvieto, con possibilità di visita alla cantina e ai vigneti (info e prenotazioni al 3338364754 o via mail a info@freddano.it). L’iniziativa si replica anche nei fine settimana del 22 e 23/29 e 30 luglio e 5/6 agosto. La Tenuta, inoltre, il 21 Luglio, ha in programma un divertente “White Party” animato dalla musica live di Gerardo Dj e Salvo Falcone. A partire dalle 17:00, Apericena con degustazione di 3 vini (10,00 euro) o di 6 (20,00 euro). Su prenotazione. Richiesto Dress Code rigorosamente bianco.

Aperitivo al tramonto anche alla cantina Perticaia di Montefalco, tutti i fine settimana a partire dal 7 luglio, mentre sabato 22 luglio torna Calici d’Estate, la festa in vigna con tutto il piacere del buon cibo, abbinato ai vini di produzione, e della buona musica per una serata di divertimento e gusto (info e prenotazioni a 0742379014 oppure 3313907292 solo whatsapp o via mail a info@perticaia.it).

Scacciadiavoli Bike & Wine torna giovedì 13 luglio e venerdì 21 luglio con il tour guidato in e-bike tra strade bianche, uliveti centenari e piccoli borghi. Alle 9,00 ritrovo in cantina per la partenza e rientro alle ore 13,00 per il meritato pranzo con degustazione dei vini più rappresentativi della cantina (costo 70 euro tutto compreso - su prenotazione allo 0742 371210 - info@scacciadiavoli.it).

Sabato 22 appuntamento anche alla azienda agricola La Fonte di Bevagna per una insolita notte di musica tradizionale irlandese. Dalle 19:30 alle 23:00 il vigneto si trasformerà in un tradizionale pub irlandese, in cui il vino sarà protagonista (costo 15,00 euro, su prenotazione 3472349165 - visit@lafontedibevagna.it).

A chiudere il ricco calendario di Vigneti Aperti per il mese di luglio sarà, venerdì 28 luglio, la cantina Tenute Baldo a Bastia Umbra con l’evento Think Pink, degustazione di Rosato ancestrale in abbinamento a pesce fritto e tanta buona musica con dj set (info e prenotazioni al 3393024728 - mattia@tenutebaldo.com).

Inoltre, tutti i fine settimana del mese possibilità di visite e degustazioni guidate in cantina e in vigna nelle seguenti cantine:

- Azienda Agraria Carini, aperta tutti i sabato e le domeniche per degustazioni di vino e taglieri dalle 19,30 alle 22,30. Su prenotazione Tel. 3483994939 - info@agrariacarini.it.

- Cantina Castello di Corbara, con possibilità di pranzare presso il ristorante Il Caio. Per ulteriori info e prenotazioni. 0763304035 - info@castellodicorbara.it;

- Cantina Chiorri di Perugia aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30, su prenotazione allo 075 607141 - 339 1885087 - info@chiorri.it;

- Cantina Lungarotti di Torgiano, con possibilità di visita anche al MUVIT Museo del Vino di Torgiano (su prenotazione: 075 988661 - grazia@lungarotti.it; montefalco@lungarotti.it);

- Cantina La veneranda di Montefalco, aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 9 alle 19 per visite in cantina e degustazioni di vino e prodotti tipici. Su prenotazione (0742 951630 - info@laveneranda.com);

- Cantina Saio Assisi: tutti i giorni propone Estate nel vigneto di Assisi - Pic nic in vigna Classico o De Luxe + degustazione guidata in sala (mattina ore 11 - pomeriggio ore 18). Ore 14 Pranzo in sala degustazione. Ore 16 Aperitivo in sala degustazione (info e prenotazioni a 335 8374784 - info@saioassisi.it)

Le iniziative di Vigneti Aperti proseguono anche nel mese di agosto, oltre all’immancabile appuntamento con Calici di Stelle, dal 28 luglio al 20 agosto nelle cantine MTV e nelle piazze delleCittà del Vino dell’umbria.