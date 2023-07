Vigne e Note, un quartetto al tramonto tra i filari

Musica tra i filari al tramonto per un nuovo appuntamento di Vigne & note, il programma di eventi organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con il conservatorio di musica "Francesco Morlacchi" di Perugia, giunto alla seconda edizione.

Venerdì 28 luglio a partire dalle 18.30 sarà la cantina Perticaia di Montefalco a ospitare il quartetto di flauti ‘Takademi’ formato da Alice Morosi, Francesca Panzolini, Angelica Pagliaccia, Asia Martoccia. L’ensamble si esibirà proponendo dolci note in un contesto molto suggestivo, regalato dalla campagna umbra, mentre i partecipanti all’evento potranno degustare vini di produzione della cantina accompagnati da prodotti tipici locali. Il costo di partecipazione per gli adulti è di 20 euro, per gli under 18 di dieci euro, la prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/J5yhsgsQ6ThKe4tC6.

Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.