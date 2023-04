Vietnam e Umbria: un ponte tra cultura, imprese ed enogastronomia

il Rotary Club Perugia Trasimeno torna a promuovere l'appuntamento "Bacco in Umbria. Viaggio nel Vino tra tradizione e innovazione" con uno sguardo particolare, quest'anno, rivolto verso il Vietnam. L'appuntamento per sabato 15 aprile, alle 18, all’Aula Magna del Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia.L'evento, coordinato dalla presidente nazionale di Assosommelier Antonella Posta, intende

stimolare un momento di riflessione su un segmento strategico dell’economia e del nostro territorio e vedrà come protagonisti alcuni operatori del settore vitivinicolo dell'Umbria.

In coerenza con la mission del Rotary è intenzione del cub realizzare in questa occasione un service attraverso la raccolta di fondi da destinare a due premi di laurea che verranno conferiti a studenti che abbiano discusso una tesi di laurea Mmgistrale su argomenti attinenti all’enologia presso il dipartimento di Scienze Agrarie dell’Ateneo.

I fondi necessari saranno raccolti attraverso un'asta di vini che si terrà al termine del convegno. L’evento vedrà anche la partecipazione, quale ospite d’onore, dell’Ambasciatore in Italia della Repubblica Socialista del Vietnam, che interverrà con un contributo sulla diffusione e sul mercato del vino in Vietnam.

Proprio per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche tra l'Italia e il Vietnam, alle 17 si terrà l’inaugurazione, con taglio ufficiale del nastro, della mostra di pittura vietnamita decina di quadri al momento) presso il chiostro dell’Abbazia San Pietro, con le autorità regionali e cittadine. La serata si concluderà con la degustazione di piatti tipici vietnamiti e vini umbri organizzato dal Rotary Club Perugia Trasimeno.

- Compless

Tra oggi, domani e domenica, l'ambasciatore vietnamita incontrerà, inoltre, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, oggi alle 15.30, il sindaco di Città di Castello alle 17.30, la presidente della Provincia di Perugia, domani alle 17, e domenica alle 11 il primo cittadino di Gubbio.