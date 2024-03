Venti forni per i venti anni della Rassegna della torta di Pasqua

Cifra tonda per la Rassegna della torta di Pasqua umbra, da venerdì 22 a domenica 24 marzo a Mantignana di Corciano, dove andrà in scena la ventesima edizione, come venti saranno i forni della provincia di Perugia che domenica offriranno questa deliziosa torta salata gratuitamente, come di consueto, in una partecipata degustazione alle 16. Una ricorrenza che si rinnova, dunque, grazie all’Associazione ricreativa culturale e sportiva (Arcs) Mantignana che ha il merito di aver allestito in questi anni una vetrina ‘privilegiata’ per questo prodotto della tradizione, apprezzato tutto l’anno ma che nel periodo pasquale conquista il centro della tavola di molti umbri, anche a colazione, accanto a uova sode e capocollo.

È proprio la tavola, arricchita di decorazioni a tema pasquale, sarà al centro di una dimostrazione a cura di Glam Cooking, domenica 24 alle 16.30. Le ragazze specializzate in mise en place, con un account Instagram che vanta oltre 15mila followers, daranno consigli su come addobbarla in questi giorni di festa, per poi passare il testimone al popolare cuoco Giorgione, alle 18, che intratterrà il pubblico con la sua simpatia ma soprattutto con la dimostrazione della preparazione della torta di Pasqua.

Ogni sera, poi, dalle 19.30, saranno aperti gli stand gastronomici che proporranno un menù nel segno della tradizione: tagliatelle al ragù bianco di cinghiale, agnello scottadito o fritto, carciofi fritti, torta di Pasqua con capocollo e ciaramicola, sono solo alcuni dei piatti proposti, da gustare comodamente seduti e accompagnati da piacevole intrattenimento musicale, dalle 21.30, con La macchina del tempo (venerdì 22 musica italiana, sabato 23 musica dagli anni ’70 ad oggi, con karaoke).

Inoltre, per gli amanti delle due ruote, domenica 24 alle 9.30 ci sarà anche il motoraduno Ducati official club, che partirà da Mantignana per un giro nei dintorni alla scoperta delle bellezze paesaggistiche.