Tutti i numeri della Sagrantino Running, il trail che include sport, natura ed enogastronomia per tutti

Tutti pronti ai nastri di partenza per la terza edizione della “Sagrantino Running – The Wine Trail”, che il 29 e 30 ottobre offrirà due giorni di sport e natura, abbinati al piacere del buono e del bello di una tavola che è punto di riferimento in Italia.

L’evento assume una dimensione sempre più internazionale. Degli 850 pettorali pronti per i trail competitivi sono rappresentate infatti ben 17 nazioni: oltre all’Italia, Svizzera, Stati Uniti, Romania, Perù, Moldavia, Lituania, Libia, Kenya, Germania, Francia, Finlandia, Ecuador, Colombia, Argentina, Albania, e un nutrito numero dalla Spagna (notoriamente terra di Trail running).

Grandi numeri anche per le altre iniziative in programma: 200 gli iscritti alla Run&Walk non competitiva, 200 all’Enogastrocamminata, 60 alla Nordic Walking e 40 per “Bimbi in cammino”.

Il programma della manifestazione - inserita nel calendario regionale Fidal Umbria è organizzata dall’Associazione Athena ASD, sotto l’egida della FIDAL Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco, della “Strada del Sagrantino” e del CONI Umbria - è fitto di eventi.

Partenza e arrivo da Montefalco uno dei Borghi più belli d'Italia, transito nell'incantevole Bevagna e passaggio in oltre 10 cantine, molte delle quali concederanno l'esclusivo privilegio di correre tra le loro barricaie.

Il Sagrantino Wine Trail si conferma come un suggestivo easy Wine Trail tra cantine e vigneti dell’omonima zona. Un’esperienza sensoriale unica che può essere vissuta proprio nel momento in cui il foliage assume un colore unico al mondo. Corse competitive che mettono nelle condizioni di esplorare uno degli angoli più belli d’Italia. Ma anche tante attività dedicate a tutti coloro i quali, adulti e bambini, vogliono vivere una due giorni all’insegna dello sport, dell’enogastronomia e della natura senza agonismo.

Il programma degli eventi collaterali

Si inizia sabato 29 ottobre alle 10.30 con il Nordic Walking sotto la guida dell’istruttrice Francesca Fusco. A partire dalle 10.45 ci sarà la Enogastrocamminata del Sagrantino una passeggiata di 6,5 km con pranzo itinerante, nata per dare l’opportunità a tutti, podisti e non, di poter ammirare le bellezze paesaggistiche nel cuore dell’Umbria e al contempo apprezzare anche la tipica cucina regionale. L’itinerario si sviluppa lungo un percorso ad anello con partenza dalla meravigliosa piazza del Comune di Montefalco dalla quale avrà inizio una esperienza che toccherà campagna, vigne e cantine del Sagrantino. Nel dettaglio, si potranno visitare frantoi e cantine della zona dove oltre ad ammirare il meraviglioso foliage che contraddistingue i vigneti in questo periodo, si potranno assaporare vini, olio novello ed eccellenze gastronomiche regionali.

Ad ogni cantina ci sarà un esperto Sommelier A.I.S. che presenterà i vini delle cantine e risponderà alle curiosità sui vini del territorio. Le tappe saranno presso 4 cantine: Azienda Agricola Montioni; Cantina Colle Ciocco; Cantine Fratelli Pardi; nel chiostro di San Bartolomeo il cibo verrà fornito da uomini e donne in costume dell'Ente Fuga del Bove e i vini saranno forniti dalla Cantina Romanelli.

Il programma del Sagrantino Wine Trail prosegue nel pomeriggio del sabato che dalle 15.30 vedrà le Sagrantino Run Young, una serie di gare competitive FIDAL riservate alle categorie giovanili.

Poi si passa a domenica 30 ottobre: ore 08.30 Ultra Trail del Sagrantino 45 km; ore 09.00 Medio Trail del Sagrantino 25 km; ore 09.30 Corto Trail del Sagrantino 13 km; ore 09.35 Run&Walk non competitiva 13 km; ore 09.45 Bimbi in Cammino: attività di camminata riservata ai bambini dai 5 ai 12 anni.