Gran Tour con dediche a San Costanzo e alla Giornata della memoria: il programma

Il quartiere ebraico tra storia e curiosità, il panorama mozzafiato che si apre sul capoluogo umbro visto dall'alto della Torre degli Sciri e le vicissitudini di San Costanzo, patrono della città: questi gli appuntamenti del fine settimana con Gran Tour Perugia.

Si inizia sabato 27 gennaio alle 15.30, in occasione della commemorazione del Giorno della memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto, con la visita guidata "Il quartiere ebraico" che si snoderà nell'acropoli, lungo un dedalo di strade nel quartiere in cui la comunità ha vissuto - della quale si hanno notizie a Perugia già a partire dal 13esimo secolo - dove si andrà alla scoperta della storia e delle curiosità sulle famiglie ebree.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino ai 12 anni.

Appuntamenti in occasione delle celebrazioni di San Costanzo

Domenica 28 gennaio alle 15.30, percorrendo i 243 scalini della Torre degli Sciri si potrà ammirare "Perugia dall'alto". La visita ascensionale nella torre, unica rimasta fra quelle che nel Medioevo andavano a caratterizzare il profilo urbano del capoluogo umbro, sarà un viaggio che, tra storia e aneddoti, approderà sulla splendida terrazza dove si apre un panorama mozzafiato su tutta la città. Durante il percorso, anche un passaggio alle due cappelle di San Michele e di San Salvatore, recentemente restaurate. L’appuntamento si realizza in collaborazione con l’associazione Priori. Costo della visita guidata euro 15 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Lunedì 29 gennaio alle 15.30 a prendere il via sarà una visita guidata straordinaria per conoscere "La storia di San Costanzo" proprio nel giorno a lui dedicato - patrono, nonché primo vescovo, del capoluogo umbro - insieme a Lorenzo, Ercolano e il meno ricordato Ludovico da Tolosa. Un momento per avvicinarsi all’anima di Perugia che sarà occasione per entrare nella chiesa di San Costanzo, spesso non accessibile, che si trova nel rione di Porta San Pietro.