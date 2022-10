Tre giorni a tutta bici con il Trasimeno Bike Days a Passignano

La zona circostante il Lago Trasimeno è un territorio ideale per chia ama pedalare. Per questo motivo dal 21 al 23 ottobre a Passignano sul Trasimeno si terrà la prima edizione di “Trasimeno Bike Days”, un nuovo evento dedicato ai ciclisti di tutti i tipi, ma non solo. La tre giorni avrà infatti l'obiettivo di offrire percorsi ed esperienze per gli appassionati delle più ben note discipline ciclistiche del momento: bici da strada, cross country, enduro, gravel, cicloturismo e ciclostorica (giro dell’Umbria in bici d’epoca). Aperte le iscrizioni sul sito www.trasimenobike.it.

Un nuovo parco dedicato alle due ruote

Nel corso dell’evento ci sarà infatti la presentazione e l’inaugurazione ufficiale del “Trasimeno Bike Park”, un grande progetto Bike al quale l’associazione organizzatrice, Lake Bike Team, sta lavorando da più di 6 anni e che ora può finalmente aprire al pubblico.

Percorsi e servizi per ciclisti di ogni tipo quindi, sullo sfondo del Trasimeno. Sono 56 Km di pista ciclabile dove si può pedalare tra le dolci rive del lago e le splendide colline umbre. A questi si aggiungono ora 40 km di percorsi bike e 20 km di sentieri single track.

Si possono così scegliere i percorsi selezionati per chi cerca un giro ricreativo facile (nella zona del Lago i percorsi si fanno più semplici ed accessibili anche a famiglie e bambini) ma anche chi vuole provare un percorso tecnico (il ciclista più esperto sarà stimolato nell’affrontare i percorsi in collina più tecnici e ricchi di ostacoli sia in salita che discesa). Il Trasimeno Bike Park ha quindi un percorso per il tipo ed il livello di ogni ciclista: una proposta adatta a tutti, sia per l’utilizzatore sportivo “race” che per quello turistico.

Il Bike Village

Cuore della manifestazione sarà il Bike-Village nell’Area Verde del Pidocchietto, un’area riservata sul lungolago di Passignano sul Trasimeno che farà da fulcro per tutti gli appuntamenti del festival: ritrovo Biker e Area Visitatori, esposizione per le aziende e partner dell’iniziativa, spettacolo ed intrattenimento, partenza/arrivo dei diversi percorsi, food & beverage.

Escursioni, sport, enogastronimia, cultura sono tutte le parole chiave dell’evento. Il programma dei Trasimeno Bike Days propone anche spettacoli, visite guidate in bici e a piedi, visite turistiche ai borghi e luoghi del Trasimeno, workshop con esperti di settore, per unire il divertimento a pedali con l'ampia offerta turistica del territorio.

Il Trasimeno Bike Park è un’avventura cominciata nel 2016, grazie alla passione dei ragazzi del Lake Bike Team, associazione sportiva nata in seno al negozio di biciclette Lake Bike Store, con sede a Passignano sul Trasimeno. Tutto è cominciato ripristinando alcuni sentieri preesistenti al fine di poterli utilizzare con la mountain bike. Con il passare del tempo i sentieri si sono evoluti ed hanno attratto sempre più partecipanti provenienti dal Centro Italia e non solo. Questo ha portato gli ideatori a identificare alcuni percorsi che comprendono più sentieri e li uniscono in esperienze avvincenti e capaci di far vivere tutto il bello del comprensorio del Lago Trasimeno.

Un suggestivo assaggio di questa nuova esperienza si è avuto lo scorso 1 maggio, con l'edizione primaverile del Raduno MTB firmato sempre Lake Bike Team. Nello splendido scenario del Lago - tra mulattiere, stradoni, single-track e discese "enduro style" per i più adrenalinici – protagonisti sono stati i tanti biker delle ruote “grasse” provenienti da tutto il centro Italia che hanno trascorso una domenica al di fuori dell’ordinario.