L’opera lirica torna in città: La traviata di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Morlacchi

Andrà in scena al teatro Morlacchi di Perugia l’opera più famosa di Giuseppe Verdi, La Traviata. Ideatrice del progetto è l’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria Aps, che mira a ricostituire una vera stagione d’opera per la città di Perugia.

La rappresentazione, che si terrà il 19 marzo alle 21, vedrà la presenza di artisti di grande livello tra cui la soprano Fan Zhou e il baritono umbro Leonardo Galeazzi, che hanno entrambi già debuttato al Teatro alla Scala di Milano.

Insieme al Coro Lirico dell’Umbria ci sarà l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e anche il balletto a cura del Centro Danza Perugia. Come sempre, sarà realizzato un libretto a cura dell’editore Morlacchi.

“La musica ha solide radici nel patrimonio culturale perugino e siamo felici che il teatro Morlacchi, un gioiello riqualificato e arricchito grazie all’Art Bonus in tempi recenti, faccia di nuovo da cornice alla grande lirica, una tradizione che merita di essere pienamente recuperata” ha sottolineato l’assessore Margherita Scoccia in occasione della presentazione dell’iniziativa tenutasi questa mattina, lunedì 19 febbraio, a Palazzo dei Priori.

Insieme all’assessore Scoccia hanno partecipato anche Paolo Galmacci, presidente dell’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria, Antonietta Castagnaro, responsabile della comunicazione dell’associazione. Presenti inoltre la consigliera comunale Emanuela Mori, il presidente del Centro Danza Perugia Tommaso Mobilia, il pianista preparatore del Coro lirico dell’Umbria Ettore Chiurulla, che ha portato i saluti del direttore Carlo Segoloni, e la coreografa Marzia Magi.

Oltre al ritorno al Morlacchi, già si lavora per lo spettacolo di fine luglio ai giardini del Frontone, dove sarà presentata la Cavalleria Rusticana.

Castagnaro ha inoltre ricordato che si stanno costruendo sinergie molteplici e con diverse finalità, in particolare con la Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota Ets, che, all’interno del teatro comunale la sera del 19 marzo sarà presente con materiale informativo, nonché con l’Università per Stranieri e il liceo classico Mariotti di Perugia, i cui studenti il 18 marzo assisteranno alla prova generale de La Traviata.

“La bellezza di un’arte così completa e gratificante deve essere trasmessa prima di tutto ai giovani. Lavoreremo in questa direzione”, ha concluso Castagnaro.