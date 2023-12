Conviviale con tombolata, una serata di festa e di sport con Francesco Felici

Un evento speciale per celebrare il Natale e il talento di un giovane campione umbro. “Conviviale con tombolata 2023” è l’iniziativa organizzata dalla Camera Civile di Perugia e dal Comitato Ricominciamo da Francesco che si terrà il 14 dicembre 2023 alle 20.00 presso il ristorante Michele & Co.

Si tratta di un momento conviviale con tombolata, alla quale parteciperà come ospite d'onore Francesco Felici, il fenomeno del tennis in carrozzina che ha conquistato il mondo con le sue imprese sportive.

Francesco, che ha solo 18 anni, è attualmente il numero uno in Italia e il numero due nel ranking mondiale junior della sua categoria. Dopo aver raggiunto la finale agli US Open 2023 a New York, ha ricevuto il prestigioso "Supertennis award 2023" come "Miglior atleta wheelchair", diventando un modello di ispirazione e di coraggio per molti altri ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport e contribuendo a portare l'Italia alla ribalta mondiale della disciplina.

Prima della cena si terrà l’evento “La comunicazione dell'avvocato 5.0” il convegno organizzato dalla Camera Civile di Perugia, che si terrà presso la Sala Convegni della Fondazione Cariperugia Arte, in Corso Vannucci n 47 dalle 14.30 alle 19.00. L'evento, che vedrà la partecipazione di illustri relatori, si propone di offrire spunti e suggerimenti per migliorare le competenze comunicative degli avvocati, sia nella forma orale che scritta.