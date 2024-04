“Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?”, Vanessa Incontrada al Lyrick di Assisi

“Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?” è il titolo del prossimo spettacolo in scena al Teatro Lyrick di Assisi nell'ambito della stagione “Scopriamo le carte” promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi. In scena mercoledì 17 e giovedì 18 aprile alle 21.15 Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (anche autore e regista), con Fabio Avaro, Siddharha Prestinari, Nick Nicolosi, scritta e diretta da Gabriele Pignotta.

Sul palco Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? “Scusa sono in riunione... Ti posso richiamare?” è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.