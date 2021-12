Teatro Subasio di Spello, il 10 dicembre in scena "Infanzia felice" per riflettere sull'educazione

Ancora teatro per i più piccoli (ma non solo) a Spello, dove al Teatro Subasio andrà in scena venerdì 10 dicembre ore 21.15 "Infanzia felice", di e con Antonella Questa. Un’attrice-autrice capace di uno sguardo acuto e ironico sulla realtà, che in questo spettacolo volge al mondo dell’infanzia e al tema dell’educazione.

Racconta Antonella Questa: “Infanzia felice è un’indagine sulla pedagogia di oggi, per capire cosa stia succedendo ora che le regole dell’antica ‘pedagogia nera’ sono ormai bandite sia in famiglia che a scuola. Oggi che il maestro non usa più la bacchetta sulle dita e che i genitori si limitano alla sculacciata ogni tanto o al classico schiaffone per il quale ‘non è mai morto nessuno’.

Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra azzurra come il mare, sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale fiaba per adulti.

Lo spettacolo è un viaggio profondo, ma anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola, cercando di capire dove affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo.”

La stagione teatrale di Spelloè curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con il sostegno del Comune di Spello.