Teatro, la stagione del Mengoni di Magione prosegue con i "Racconti disumani" di Kafka

Prosegue la stagione del Teatro Mengoni di Magione. Mercoledì 22 novembre alle 21 va in scena Racconti disumani da Franz Kafka, uno spettacolo di Alessandro Gassmann interpretato da Giorgio Pasotti, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni.

Due straordinari artisti come Gassmann e Pasotti si misurano con le parole di Kafka, due racconti disumani per parlare agli uomini degli uomini. Una relazione per un’Accademia e La tana, due storie di animali, sembrerebbero, una che mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altro che racconta quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro da ogni esterno.