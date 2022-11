Teatro per bambini, tanti spettacoli tra Perugia e Foligno nel prossimo fine settimana con Fontemaggiore Teatro

C'è tanto da vedere il prossimo fine settimana con il teatro ragazzi “Uno spettacolo di famiglia” di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.

Sabato 5 e domenica 6 novembre, infatti, alle ore 17:00 al Teatro Brecht di San Sisto arrivano “I tre porcellini”, della compagnia Accetella Teatro Mongiovino, uno spettacolo con attori e pupazzi, adatto ai bambini dai 3 anni.

Classico della tradizione inglese, la cui prima versione risale al 1843 circa, questo spettacolo è un remake di quello prodotto nel 1998 da Tanti Cosi Progetti. Ma i nuovi tre porcellini di Antonella Piroli sono ironici, bambineschi, pasticcioni… mentre il nuovo lupo di Danilo Conti è di poche parole e privilegia il movimento nello spazio e i versi aggressivi e grotteschi. Gli attori si fondono con le figure annullando la sottile linea di demarcazione tra persona e personaggio animato.

All’Auditorium San Domenico di Foligno, invece, domenica 6 novembre alle ore 17:00 si chiude la rassegna “Teatro di Domenica” con “Il lungo viaggio del coniglio Edoardo”, una co-produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Lo spettacolo è pensato per un pubblico dai 3 anni e narra le vicende di Edoardo, un coniglio di porcellana, coccolato e amato dalla sua padroncina Violetta. Durante uno sfortunato viaggio in crociera, Edoardo si separa da Violetta a da qui inizia una serie di avventure: nuovi padroni, nuove case… fino a ritrovarsi in un negozio di bambole antiche dove trascorrerà molti mesi. Alla fine, il caso porterà Violetta in quel negozio ed Edoardo potrà finalmente tornare alla sua vera casa.

Per il programma completo e informazioni su acquisto e abbonamenti (per il Brecht) consultare il sito www.fontemaggiore.it.