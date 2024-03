Con "Il Giuocatore di Carlo Goldoni" chiude la stagione del comunale di Gubbio

Prezzo non disponibile

Termina la Stagione 23/24 del Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio: mercoledì 27 marzo alle 21, Roberto Valerio adatta e dirige porta Il Giuocatore di Carlo Goldoni, tra i padri della commedia moderna, per rivisitare e mettere in scena un testo che colpisce per la sua contemporaneità. Con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani.