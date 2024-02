"Cosa nostra spiegata ai bambini" da Ottavia Piccolo con l'Orchestra Multietnica di Arezzo. Appuntamento a Spoleto

Con lo spettacolo Cosa nostra spiegata ai bambini, in scena lunedì 4 marzo alle 20.45 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, diretti da Sandra Mangini, si confrontano in scena con le parole di Stefano Massini e danno forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce.