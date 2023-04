"Performer in Umbria", a Bevagna Andrea Boasca porta in scena Pavese

Prezzo non disponibile

La rassegna di spettacoli dal vivo “Performer in Umbria - Piu” torna a teatro. Dopo l’appuntamento di marzo con il racconto in musica “Venti Fotici” che aveva visto salire sul palco del “Subasio” di Spello l’attore Francesco Foti e il maestro José Mobilia, ora tocca a Bevagna. Sarà, infatti, il Teatro “Torti” ad ospitare il prossimo evento della rassegna promossa dall’associazione culturale di promozione sociale “Aurora”.

L’appuntamento è per domenica 16 aprile, alle 21. In scena lo spettacolo “La luna e i falò”, che arriva nella città delle Gaite per l’unica data umbra. Sul palco l’attore Andrea Bosca, mentre alla regia ci sarà Paolo Briguglia. Gli stessi che hanno firmato l’adattamento teatrale dell’ultimo romanzo scritto da Cesare Pavese, prodotto da Bam Teatro. Dopo Bosca, sarà la volta di un’altra grande attrice italiana. Si tratta di Anna Foglietta che domenica 21 maggio, alle 21, porterà all’Auditorium San Domenico di Foligno lo spettacolo “La bambina e il megafono”.