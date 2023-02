Novanta minuti per tutto Shakespeare: appuntamento a Gualdo Tadino

Venerdì 24 febbraio alle 21, al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino nell'ambito della Stagione 22/23, va in scena Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield.

Un'originale commedia che, dopo il fortunato debutto al Fringe Festival di Edimburgo nel 1987, per nove anni è andata in scena con crescente successo al Criterion Theatre di Londra, fino a diventare uno degli spettacoli più conosciuti al mondo.

I tre straordinari interpreti Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli, anche registi della versione italiana della pièce inglese, usano le più svariate tecniche interpretative e mettono in scena una parodia di tutte le opere di Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata.