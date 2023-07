LuMe, il festival delle meraviglia fa tappa a Corciano: il programma

LUMe - L'Umbria delle meraviglie, il festival dell'inclusione e della sostenibilità, prosegue il suo tour attraverso gli affascinanti paesaggi dell'Umbria e il prossimo weekend toccherà il comune di Corciano con il consueto triplo appuntamento a partire dallo spettacolo del sabato sera.

Si inizia sabato 22 luglio alle 21.30 presso il Teatro Filarmonica di Corciano con lo spettacolo viaggiante "Antica Famiglia d'arte F.lli Boffardi", a cura della Compagnia La Mansarda Teatro dell'Orco. Con Maurizio Azzurro, Antonio Elia, Valentina Elia, Giulia Navarra, Paola Maddalena, Giovanni D'Ancicco, per la drammaturgia di Roberta Sandias, il pubblico assisterà ad uno spettacolo che è un omaggio alla tradizione italiana delle Famiglie d'arte e della Commedia dell'Arte, reinterpretata in chiave contemporanea.

In collaborazione con Di Maschera In Maschera Centro Studi sulla Tradizione della Maschera Teatrale in Campania, la messa in scena è di Maurizio Azzurro, maschere di Maria Laura Bonocore e le scene di Francesco Felaco.

In questo spettacolo la Compagnia La Mansarda si “trasforma” in una antica Compagnia d’arte che propone un repertorio popolare tratto da antichi scenari della commedia dell’Arte, riproposti in chiave contemporanea, quasi come se fossero stati tramandati, di generazione in generazione, fino ai giorni nostri. Del resto, la grande tradizione delle famiglie d’arte italiane nasce contestualmente nel XVI con la Commedia dell’Arte e prosegue interrottamente fino ad arrivare alla seconda metà del ‘900

Domenica 23 luglio alle 10 sarà possibile godere di un piacevole Trekking urbano, con un affascinante itinerario alla scoperta del borgo di Corciano, partendo dal Museo della Casa contadina e della vita agreste del secolo scorso per proseguire verso le sue principali attrazioni, tra cui Palazzo del capitano del popolo, Palazzo dei priori, Palazzo Comunale, Santa Maria (con dipinto del Perugino), San Cristoforo, Monastero di Sant'Agostino e Chiesa di San Francesco.

Sempre domenica 23 luglio, alle 17 presso le Scuderie dell'Unicorno di Corciano le famiglie potranno assistere allo spettacolo "Racconti Marmocchi" di e con Claudio M. Paternò, a cura di MTTM Micro Teatro Terra Marique APS. Uno spettacolo di microteatro dedicato ai bambini e alle famiglie, composto da 56 storie diverse, che incoraggia l'amore per la lettura e la musica dal vivo.

Il festival LUMe, incentrato sull'accoglienza e il rispetto, è finalizzato a valorizzare luoghi, culture e tradizioni, rendendoli accessibili a tutti. LUMe crea un ambiente aperto e interculturale, dove famiglie, adulti e bambini possono vivere insieme esperienze indimenticabili.