"Il funambolo e la ballerina" in scena a Perugia per la rassegna teatrale dedicata ai giovanissimi

Ancora un apputmento di teatro per ragazzi al Brecht di Perugia con la rassegna “Uno spettacolo di famiglia!”, a cura di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.

Sabato 13 e domenica 14 novembre alle ore 17 andrà infatti in scena “Il funambolo e la ballerina”, della compagnia Teatro Libero.

Protagonista Hinrì, aspirante funambolo e Madeleine che sogna di diventare una ballerina. I due si incontrano davanti ad un tronco sul quale entrambi si esercitano. Hinrì è quasi irriconoscibile, perché ha indosso un’armatura fatta di cuscini che lo copre dalla testa ai piedi, Madeleine è terrorizzata da lui.

Lo stile di questa storia è quello della fiaba, ma qui l’ostacolo da superare non è esterno, non è un mostro crudele, è reale ed è rappresentato dai nostri stessi limiti. I due supereranno le loro difficoltà senza l’aiuto di poteri sovrannaturali o di un solo eroe, ma scegliendo di essere entrambi eroi, aiutandosi a vicenda in un rapporto paritario.

Una favola nuova e antica, per tutti!