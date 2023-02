Beast without beauty tra danza e Samuel Beckett. Al Morlacchi nuovo appuntamento con "Perché non ballate?"

Parosegue all'insegna della danza la stagione del Teatro Morlacchi. Va in scena Beast without beauty, una creazione originale di Carlo Massari, sul palco insieme a Emanuele Rosa e Giuseppina Randi.

Lo spettacolo, in scena domenica 5 marzo alle 17, è nell'ambito della Rassegna di danza “Perché non ballate?”.

“L’ennesimo sguardo: fermo, freddo, gelido, impietoso sulla società”. Carlo Massari si ispira al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e al suo Giorni felici per raccontare la trappola della condizione esistenziale. In scena un autentico tuffo nel non-sense, un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sull’inespressività, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali.