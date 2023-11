"Sono cambiato": parola di Angelo Duro. L'attore al Lyrick di Assisi

"Sono cambiato" è il titolo dello spettacolo di Angelo Duro (prodotto dalla Da Solo Produzioni, società fondata dallo stesso artista) che sta sbancando tutti i teatri d’Italia e che approderà il 28 novembre alle 21 al teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione Tourné 2023/2024 promossa da Aucma e Mea Concerti.

Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti, anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità di migliaia di persone che sta facendo la fila per vederlo (ma soprattutto per senitrlo) ed il risultato: è un vero successo.