Andrea Baracco porta in scena Mann: Mephisto. Romanzo di una carriera

Il regista Andrea Baracco porta in scena al Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio il suo nuovo spettacolo Mephisto. Romanzo di una carriera, dal libro più famoso di Klaus Mann. L'adattamento è di Andrea Baracco e Maria Teresa Berardelli; gli interpreti: Ian Gualdani, Woody Neri, Anahì Traversi, Giuliana Vigogna, la voce dell’autore e la voce di Amleto è di Lino Musella. Lo spettacolo sarà in scena sabato 16 marzo alle 21.

“Succede con i libri come con le persone, gli incontri non sono programmabili. Così è accaduto con Mephisto, romanzo di una carriera di Klaus Mann – spiega il regista nelle sue note – Si è presentato tanto inaspettatamente quanto potentemente. Forse per il periodo storico in cui è immerso, la Germania che si prepara alla Seconda guerra mondiale, o forse perché costringe a fare i conti con le debolezze, le ambizioni, i compromessi in cui, a volte, ci si ritrova coinvolti malgrado tutto, anche malgrado noi stessi. In Mephisto coesistono due storie, una è la storia nel romanzo, quella orizzontale, la fabula; l'altra è la storia del romanzo, tra infinite censure politiche e processi decennali. Ed entrambe hanno un che di eccezionale.