All'Auditorium Sant'Angelo va in scena "Moby Dick"

Andrà in scena a Bastia Umbra il 23 marzo lo spettacolo "Moby Dick”. Appuntamento all’Auditorium Sant’Angelo (Piazza Umberto I).

Proposto da “Masque produzioni”, interpretato dagli attori Matteo Angeletti e Diego Falchetti, con l’intervento musicale di Sandro Paradisi alla fisarmonica e tastiere, la rappresentazione teatrale è patrocinata dal Comune di Bastia Umbra – Assessorato alla Cultura. Nella rappresentazione, le vicende dei protagonisti del famoso romanzo di Herman Melville “si intrecciano per dare vita a un viaggio interiore, un viaggio alla scoperta dei più profondi istinti dell’essere umano”.

Lo spettacolo, a ingresso libero, andrà in scena alle 18.30 e in replica alle 21.30, per partecipare è necessaria la prenotazione al n. tel. 351/6659905