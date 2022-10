A Perugia riparte la stagione teatrale per tutta la famiglia con Fontemaggiore Teatro

Torna a Perugia la stagione teatrale dedicata a tutta la famoglia con Fontemaggiore. Come sempre sede degli spattecoli sarà il Teatro Brecht. Si riparte nel weekend del 22 e 23 ottobre con lo spettacolo “OZz” tratto da “Il meraviglioso mondo del Mago di Oz”.

Il cartellone di “Uno spettacolo di famiglia!” 2022-2023 prevede quindici titoli tra classici intramontabili e favole moderne, portati in scena esclusivamente dalle migliori compagnie professioniste di teatro ragazzi nazionali, tra questi due nuove produzioni di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.

Si prosegue sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 con Cracrà Punk per la regia e drammaturgia di Gigio Brunello, con Marco Lucci e i suoi bellissimi burattini.

La storia di Bebè il figlio di Re Punch III e della Regina Giuditta che viene lasciato per errore dalla Cicogna Tiresia fuori dal portone di Ada, la signora Morte, la quale, intenerita, non può fare a meno di abbandonarsi al suo sogno di diventare mamma!

Bebè cresce felicemente fin quando insieme alla cresta blù da Punk, gli sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre?

La rassegna si chiuderà sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 con la seconda nuova produzione di Fontemaggiore Ulisse e la Luna di Giuseppe di Bello, con Enrico de Meo e Valentina Renzulli.

La storia di Ulisse un bambino che vive nel seminterrato di un palazzina di trenta piani, il quale, oppresso dal peso di tutto quel cemento, decide di intraprendere un viaggio in cima al palazzo per toccare il cielo, dove sa che vive il suo papà; attraverso il viaggio Ulisse riesce a trovare dentro di sé una briciola di coraggio per uscire dal suo seminterrato interiore e attraversare il percorso della sua vita.

Tra i titoli in cartellone I tre porcellini, Cenerentola, Cipollino, Souvenir, Raperonzolo, A Christmas Carol, La freccia azzurra, Becco di Rame, Spegni la luce!, Pinocchio, Nel bosco addormentato e Rodari Smart.

Formule di abbonamento

Tornano le convenienti formule abbonamento per assicurarsi i migliori posti e saltare la fila, è possibile infatti abbonarsi a 15 o a 7 spettacoli a scelta; la campagna abbonamenti si terrà al Brecht il 19 e 20 ottobre dalle ore 14.00 alle 16.00, sarà possibile prenotare il proprio abbonamento inviando un messaggio WhatsApp al 3534275107.

Per il programma completo e informazioni su acquisto e abbonamenti consultare il sito www.fontemaggiore.it.