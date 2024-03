Al Sanfra di Perugia un viaggio nella lontananza con Filippo Timi ed Emanuele Cisi

Prezzo non disponibile

Tutto pronto all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia per accogliere, nell’ambito della stagione Sanfra – promossa da Mea Concerti in collaborazione con l’amministrazione comunale - uno degli attori più amati in Umbria, il perugino Filippo Timi che il 30 marzo alle 21 salirà sul palco con il musicista jazz Emanuele Cisi con “Far away”.

Il concerto nasce da una profonda riflessione sull’inedito momento storico che stiamo vivendo, con protagonista la lontananza, declinata in tutte le sue accezioni: quella fisica, all’interno delle relazioni umane, dell’isolamento spirituale, della fuga verso la libertà. Perfetto dunque, l’incontro e la sinergia artistica e umana tra Filippo Timi e Emanuele Cisi, che ha dato vita a racconti poetici scritti e recitati da Timi sulle musiche firmate da Cisi, scandendo gli umori e i vari significati della lontananza.

Il progetto musicale – “Far away”, uscito lo scorso mese di settembre, è il nuovo album di Emanuele Cisi, pluripremiato compositore e sassofonista dalla carriera internazionale, che per questo eccezionale progetto ha voluto accanto a sé uno dei più grandi artisti italiani: lo scrittore, attore e regista Filippo Timi, special guest del disco. Anticipato dall’uscita del videoclip del singolo “Sailing”, una versione speciale del celebre brano di Christopher Cross, il disco è stato registrato durante la navigazione nel mare aperto della Toscana su una barca a vela di 15 metri, il Raji.