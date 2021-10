Il Teatro nato da una storia d'amore si racconta: giovedì 14 ottobre la presentazione della stagione al Teatro Mengoni di Magione

Giovedì 14 ottobre alle 19 sulla pagina Facebook Magione cultura, il Teatro Mengoni racconterà la storia e le vicissitudini delle proprie origini, che si racconta si siano avute in seguito a una storia d’amore; sarà il filo conduttore della presentazione online della stagione teatrale 2021-2022.

A intrecciare la contemporaneità, il programma della stagione, con le vicende storiche del teatro di cui quest’anno si celebrano i 150 anni dalla costruzione, sarà il direttore artistico del teatro, Gianfranco Zampetti, nonché autore del volume “Il teatro Mengoni” pubblicato da Fabrizio Fabbri Editore nell’ambito del progetto L’Umbria dei teatri.

“Sarà un’occasione per approfondire gli spettacoli che compongono il cartellone di questa stagione – spiega Zampetti – che abbiamo voluto, insieme con l’assessore alla cultura Vanni Ruggeri e allo Stabile dell’Umbria, di elevata qualità, proprio per festeggiare degnamente l’importante traguardo dei 150 anni. Lo faremo intrecciandoli con la storia di un edificio che dagli sfarzi Ottocenteschi è passato per un lento declino fino al restauro che lo ha riportato alla piena fruibilità facendone uno dei poli teatrali più importanti a livello regionale se non nazionale, visto che tante compagnie lo scelgono per le residenze. A questo voglio aggiungere la recente notizia, per noi molto importante, che potremo riaprirlo con un’accoglienza al cento per cento”.