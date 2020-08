Suoni Controvento entra nel clou, il 13 Agosto arriva anche Daniele Silvestri

Riscuote successo la quarta edizione del festival estivo di arti performative Suoni Controvento - promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. Dopo i concerti e le performance letterarie attraverso le bellezze del Parco di Montecucco e non solo, prosegue il cartellone degli eventi per questa settimana: il 10 agosto alle ore 21.00 in piazza Romana a Colbassano (Fossato di Vico) tappa del “Be Human Tour” di Sara Jane Ceccarelli.

Il 13 agosto alle ore 16.00 a Monte Sella a Cortigno (Norcia) arriva una tappa del “La cosa giusta TOUR2020” di Daniele Silvestri. Il cantautore sarà accompagnato dalla sua band composta da Piero Monterisi(batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

Sempre fino al 13 agosto presso la chiesa sconsacrata di San Cristoforo a Fossato di Vico è allestita l’escape room temporanea Il tesoro del Condottiero. Si narra che l’inestimabile e leggendario tesoro del Capitano Simone Calandrini sia sepolto nella cripta di San Cristoforo, riuscirete a trovarlo prima che le porte della stessa si chiudano per sempre alle vostre spalle? Formate la vostra squadra, avrete un’ora di tempo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono alla salvezza e al tesoro. Evento a cura dell’Associazione Rompicapo, informazioni e prenotazioni: 329 5758765/392 5245864 - roompicapo@gmail.com.