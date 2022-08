Suoni Controvento prepara un fine settimana tra grande musica, presentazioni di libri itineranti e caccia al tesoro con delitto

Suoni Controvento si prepara ad un ricco fine settimana. Oltre alla tappa umbra di “Tutto l’Universo tour” di Giovanni Truppi che venerdì 26 agosto alle 19 arriverà sul palco di Villa Fabri a Trevi, il programma prevede infatti per sabato 27 agosto alle 9 sul monte Serano “Libri in cammino” che vedrà protagonista Piergiorgio Pulixi, scrittore di romanzi noir che presenterà il suo ultimo lavoro "Per colpa mia". Partenza da piazza Garibaldi per il percorso ad anello: Trevi – Santa Maria in Valle – Coste San Paolo – Sant’Arcangelo – Trevi. Distanza 15 chilometri, 400 metri dislivello positivo e 400 metri dislivello negativo, difficoltà media. Prenotazioni: 3387613662. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi e In&OutdoorUmbria.

Sempre il 27 Agosto alle 16 delitto nel borgo con Roompicapo in piazza del Teatro a Trevi: un misterioso delitto ha colpito proprio il cuore della comunità, chi può esser stato così crudele da aver ucciso Don Nicola? Troverete gli scossi abitanti da interrogare disseminati per le vie del borgo. Prenotazioni: 329 5758765 – 392 5245864. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi e Roompicapo.

Alle 16.30 appuntamento all’ingresso del parco dei Sette frati dove partirà la passeggiata letteraria in compagnia di Davide Longo che, lungo il percorso, dialogherà con Giannermete Romani sul suo libro “La vita paga il sabato”. La camminata letteraria si snoderà dentro fitte foreste per arrivare alle praterie del monte Piatto dove si apre un vasto panorama che abbraccia il lago di Corbara, i monti e i borghi dell’orvietano. Prenotazioni: 347 1148395. Evento in collaborazione con il Comune di San Venanzo e associazione L’Olivo e la Ginestra.

A chiudere la giornata alle 21 al parco dei Sette Frati saranno i Westfalia con una tappa del loro “We Are Not Just At Playing... in tour”. Soul, musica nera, acid-jazz sono gli ingredienti della band nata dall’incontro di Vincenzo Destradis, David Paulis e Jacopo Moschetto e del batterista Enrico Truzzi, che, dopo anni di gavetta sui palchi bolognesi, approdano a X Factor arrivando tra i 12 finalisti dei live. Durante il talent quale hanno registrato e pubblicato il singolo “Goblin”. Lo scorso 18 marzo è uscito “Sunset Kids”, primo singolo estratto dell’ep “We’re not just good at playing”, uscito il 6 maggio.

Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di San Venanzo.

Come vincere biglietti omaggio

Per tutta la durata del Festival, il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell'opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l'apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).