“Sui futuri della casa”, il 29 febbraio Fabio Millevoi al Blueside Jazz Club

Fabio Millevoi porta a Perugia la “Breve storia sui futuri della casa”. Il 29 febbraio alle 17.30, presso il Blueside Jazz Club (il primo concept club in centro a Perugia, in via Oberdan 39/41, nello store di Blueside, eccellenza umbra nel design del vetro) si terrà l’incontro “Sui futuri della casa”.

Tutto parte dal libro “Breve storia sui futuri della casa” (Graphe.it edizioni, Perugia 2023) di Fabio Millevoi, direttore dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Friuli Venezia Giulia (ANCE FVG). Il saggio, attraverso la descrizione di quattro case simbolo, traccia «una panoramica delle sfide e delle opportunità che il settore delle costruzioni dovrà affrontare nei prossimi decenni» per adattarsi a un contesto sempre più complesso e variegato.

All’incontro di Perugia prenderanno parte, oltre all’autore, l’ingegner Marco Bertuzzo (presidente ANCE FVG), l’ingegner Brigitta Santini (presidente ANCE Giovani Umbria) e la professoressa Marina Ruggieri (Ordinario di Telecomunicazioni – Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma “Tor Vergata”). Modererà la professoressa Caterina Petrillo (presidente Area Science Park).