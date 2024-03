Gruppo Grifo Agroalimentare accanto allo sport e alla Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il Gruppo Grifo Agroalimentare ha celebrato il suo sponsor day a fianco della Bartoccini Fortinfissi Perugia domenica 10 marzo al PalaBarton, durante la partita che ha visto trionfare le Black Angels per tre set a uno sulla Ipag S.lle Ramonda Montecchio. In questa occasione, Carlo Baccarelli, responsabile marketing del Gruppo Grifo Agroalimentare, ha consegnato ad Asia Cogliandro, centrale della Bartoccini Fortinfissi Perugia, il premio come miglior giocatrice in campo e l’ha omaggiata con una busta di latte Protein, ultimo nato in azienda.

La cooperativa umbra, da sempre a fianco dello sport e del territorio in cui è nata e opera e sostenitrice dalla squadra di pallavolo femminile cittadina, è stata presente con il marchio Grifo Latte e con un grande gonfiabile di Protein che ha campeggiato accanto al taraflex per tutta la partita.

“È stato un momento molto sofferto perché la partita è stata vinta ma non è stata una passeggiata – ha commentato Baccarelli –. Asia Cogliandro ha fatto una bellissima gara come le sue compagne. Devo dire che l’allenamento e la fatica premiano soprattutto una squadra che, quando gioca, sorride, un po’ come facciamo noi della Grifo quando esce un buon prodotto sul mercato come il nostro Protein. Per fare una confezione da un litro di Protein usiamo tre litri di latte, quindi, riusciamo a ottenere un prodotto altamente proteico, ricco di calcio, adatto ai ragazzi che fanno sport ma anche alle persone anziane che hanno bisogno con l’età di assumere una fonte proteica. È un prodotto anche altamente digeribile”.

“Grifo Latte e Gruppo Grifo da tanti anni vicino a noi – ha commentato Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Fortinfissi Perugia - Abbiamo fatto questo sponsor day oggi e sono stato molto contento: c’è stata una cornice di pubblico meravigliosa, i risultati sono stati meravigliosi, quale giornata migliore. Fare squadra conta sempre, quella che gioca in campo, ma anche quella con gli sponsor che ci sostengono”.