Le "Stanze segrete" della Gnu svelate dal direttore D'Orazio

Da febbraio a maggio una nuova opportunità per scoprire Le segrete stanze della Galleria Nazionale dell’Umbria: il direttore Costantino D’Orazio curerà una serie di visite guidate ai depositi del quinto piano, aperti per la prima volta al pubblico, e agli spazi delle stanze Capitini nella Torre Campanaria del Palazzo dei Priori.



Il percorso permetterà di aprire luoghi normalmente non accessibili, custodi, nel caso dei depositi, di opere quali – tra le altre – l’Angelo annunciante di Bartolomeo Caporali, San Girolamo e santa Maria Maddalena di Perugino, un disegno della Deposizione di Cristo dalla Croce di Federico Barocci, la Testa virile di Jean-Baptiste Wicar.

Sarà l’occasione, inoltre, di attraversare gli spazi vissuti dal giovane Aldo Capitini e ancora oggi capaci di far percepire, anche grazie a suggestioni letterarie e biografiche, le tracce della sua presenza e delle sue idee.

La visita di questi luoghi ‘segreti’, infine, valorizza aspetti del museo perugino che ne arricchiscono e completano l’identità e l’offerta culturale.

Le visite si svolgeranno 11 e 25 febbraio ore 12 e 16; 10 e 17 marzo ore 12 e 16; 14 e 21 aprile ore 12 e 16; 5 e 19 maggio ore 12 e 16. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a gnu@sistemamuseo.it (per un massimo di 15 partecipanti a turno).