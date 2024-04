Galleria nazionale dell'Umbria, il ponte d'aprile porta 2.300 ingressi. Nuova apertura straordinaria

Dopo lo straordinario successo di visitatori registrati il 25 (1288) e il 26 aprile (1002), la Galleria Nazionale dell’Umbria apre anche lunedì 29 aprile dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30, con ordinaria tariffazione) per consentire ai numerosi turisti (e non solo) di ammirare la collezione permanente e la mostra “L’Enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro”, inclusa nel biglietto di ingesso.

“Quando i visitatori ci restituiscono un attestato di stima così grande siamo in dovere di ringraziarli: i luoghi della cultura sono patrimonio per tutti e di tutti. Ed è nostro compito cercare di fare in modo che siano il più possibile aperti alla fruizione. Ringrazio il Personale che ha permesso, in tempi record, non solo l’apertura straordinaria di lunedì 29, ma anche un’accoglienza eccezionale in questi giorni di grandi flussi”, commenta il direttore Costantino D’Orazio.

Il museo perugino sarà quindi aperto tutti i giorni, compreso il primo maggio: in occasione della domenica al museo, il 5 maggio l’ingresso sarà gratuito.