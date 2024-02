“La fiaba dei super eroi”: uno spettacolo tra magia e fantasia al Teatro di Figura

Al Teatro di Figura della Compagnia Tieffeu va in scena “La fiaba dei super eroi”. Lo spettacolo d’attore e pupazzi di e con Giancarlo Vulpes, pupazzi di Ada Mirabassi, si terrà domenica 18 febbraio, alle 17.30,

In una fiaba dove i personaggi hanno dei superpoteri, i cattivi vogliono distruggere il regno incantato e le storie dei bambini, i supereroi devono difendere Cappucetto Rosso, Pollicino e gli altri, ma devono anche fare i conti con i loro punti deboli. Lo spettacolo mescola il mondo dei supereroi con quello delle fiabe, mostrando i valori positivi di non arrendersi, fare del bene e riconoscere i propri difetti.

Età consigliata: dai 3 anni. L’ingresso del Teatro di Figura Perugia è da via del Castellano, 2/A, trav. di corso Cavour oppure da via del Cortone (con parcheggio in viale san Domenico- via Ripa di Meana). Il Teatro ha 98 posti ed è consigliata la prenotazione chiamando il numero 075 5725845.