Spazi e professionisti a servizio della genitorialità con gli incontri promossi da Polis e Lilliput

Dal 23/02/2023 al 28/04/2023

Torgiano

Polis cooperativa sociale e Rete Lilliput proseguono nella loro attività di sostegno alla genitorialità con una serie di incontri di formazione e confronto che spaziano dall’apprendimento delle manovre salvavita ai consigli medici con il dentista, oppure lo scambio di informazioni con specialisti sulle difficoltà di apprendimento o l’utilizzo della tecnologia.

“Un servizio educativo di qualità deve promuovere e garantire anche momenti di confronto reciproco tra genitori ed esperti – ricorda Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput e Polis cooperativa sociale dell’asilo nido comunale di Torgiano - Una tavola rotonda aperta ai genitori dei piccoli iscritti al Nido diventa in questo senso un’occasione preziosa, finalizzata alla condivisione con le famiglie di percorsi, metodi ed obiettivi educativi per favorire ed accompagnare la crescita del bambino”.

“Il gioco e la tecnologia. Come giocare con i propri figli, trascorrere del tempo di qualità con loro e gestire i tempi di utilizzo di tv, tablet e cellulare” è stato proprio il tema della tavola rotonda 0-6, aperta alle famiglie dei bambini iscritti all’asilo nido comunale di Torgiano e alle scuole dell’infanzia del territorio, condotta dalla psicologa Giada Cerquaglia.

Si tratta del primo di una serie di incontri per questo 2023: i prossimi appuntamenti saranno il 23 febbraio presso il nido “Paperino” di Magione, alle 16.30 con una logopedista; mercoledì 1 marzo al nido “Piccole Impronte” di Tavernelle alle ore 17 con un’ostetrica; l’8 marzo al nido “Maria Immacolata” di Petrignano con un dentista alle 16.30; il 5 aprile alle 17 appuntamento con una logopedista a Tavernelle; venerdì 28 aprile alle 15.30 una pediatra incontrerà i genitori al nido “Paperino” di Magione.

Gli incontri rientrano nella volontà di cercare momenti di confronto con le famiglie, con tempi e modalità relazionali che facilitino una reale collaborazione ed alleanza educativa per la crescita dei bambini.

L’incontro di Torgiano è stato condotto dalla psicologa Giada Cerqaglia, laureata all’Università degli Studi di Perugia, educatrice di sostegno, specializzata come facilitatore mindfulness e in supporto psicologico prevalentemente in ambito evolutivo e dell’adolescenza.

“Ogni tavola rotonda – sostiene Giada Cerquaglia - rappresenta un prezioso momento di condivisione, di confronto, nonché uno spazio in cui fare domande ed avere delle risposte. È uno strumento utile per tutti quei genitori che, quotidianamente, si ritrovano a dover gestire e affrontare momenti di criticità, faticando a cercare delle strade percorribili e funzionali alla loro risoluzione. Questi incontri danno la possibilità alle mamme e ai papà di portare esempi di vita concreti, ragionando insieme sugli interventi da poter adottare con i propri figli. Questo è l’obiettivo e da qui dobbiamo ripartire tenendo conto anche dell’impatto che la pandemia ha avuto sul sistema famiglia e sulle relazioni sociali – conclude - Le famiglie si sono trovate a dover riorganizzare la propria routine e gli spazi, affrontare le limitazioni e l’effetto che tutto questo ha avuto sul benessere psicologico. Lo scopo di questi incontri è riprendere da dove ci siamo lasciati, rispondere ai quesiti dei genitori aiutandoli a sviluppare metodi di comportamento e di educazione”.