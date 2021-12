"Siamo luce", mercoledì in centro a Perugia inaugurazione dell'istallazione natalizia dell'artista artigiana Stella Lupo

Indirizzo non disponibile

Nell'ambito del programma “Presepi nei Borghi”, organizzato dal Tavolo delle associazioni del centro storico di Perugia, verrà inaugurata mercoledì 15 dicembre (ore 18:30) nell’atrio di Palazzo dei Priori, l’installazione natalizia di Stella Lupo, con testi di Padre Felix Marian Blaj, “Siamo Luce”.

L’iniziativa, a cura dell’Associazione Priori con il patrocinio del Comune di Perugia, è parte del programma che porta alla scoperta di numerosi Presepi allestiti negli angoli più suggestivi di Perugia. L’Associazione Priori, nello specifico, propone un percorso di arte contemporanea sul tema della luce lungo via dei Priori composto da 13 pannelli, ad opera dell’artista-artigiana Stella Lupo. Un lavoro che prende vita dal testo del frate minore conventuale Padre Felix Marian Blaj, che racconta in modo poetico, la storia della Natività come un messaggio di luce.

Il percorso conduce al “Presepe nella Nicchia” della chiesa dei Santi Stefano e Valentino, che come ogni anno è allestito da un’artista invitato dall’associazione. Quest’anno il presepe è realizzato in terracotta da Petra Fabiani. “Siamo Luce” è un’installazione non di luci, ma un susseguirsi di immagini astratte, quasi creature marine.

Saranno presenti all'inaugurazione Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia; Gabriele Giottoli, assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia; Emidio De Albentis, Direttore Accademia di Belle Arti di Perugia; Stella Lupo, artigiana artista; Gianfranco Faina, portavoce del Tavolo delle Associazioni; Maria Antonietta Taticchi Presidente associazione Priori.