Shinto Perugia, arriva la regina dell'house music, Barbara Tucker

Per godere appieno delle bellezze di Perugia in un contesto speciale come quello della centralissima Via Mazzini, tornano gli eventi musicali fusion offerti dal locale Shinto Perugia, dall'elegante salotto en plein air.

In particolare sabato 16 Aprile l'atmosfera sarà "riscaldata" dalle note alla consolle di un'ospite speciale Barbara Tucker, Regina indiscussa della House Music internazionale che mancava da tempo in Italia, da abbinare a una cena all'insegna della rinascita primaverile.