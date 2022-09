D-Day: due giornate dedicate al migliore amico dell'uomo. L'appuntamento è il 24 e 25 settembre

Si dice che il cane sia il miglior amico dell’uomo e sicuramente per alcuni lo è davvero, un affetto irrinunciabile che è parte integrante della propria famiglia. Che sia un ‘trovatello’ o di razza, la sua presenza in casa porta tanta allegria e lo farà anche in occasione del D-day, sabato 24 e domenica 25 al Quasar Village, nella manifestazione cinofila che il centro commerciale di Ellera di Corciano ha organizzato per il suo ottavo compleanno, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Perugino.

La sfilata canina: come partecipare

Sarà una grande festa, scandita da giochi, sport, ospiti, espositori, tra allevamenti e associazioni cinofile, musica e gadget per tutti, che culminerà domenica alle ore 17 con la sfilata canina amatoriale, in cui saranno premiati i primi tre classificati delle categorie ‘Il cane più bello’ e ‘Il cane più simpatico’.

La partecipazione è libera e gratuita, per un massimo di 60 partecipanti, selezionati in base all’ordine di iscrizione. Per iscrivere il proprio amico a quattro zampe basterà recarsi alla postazione multiservizi Helpy, all’interno del centro commerciale, portando con sé il libretto sanitario del cane, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20, oppure telefonando allo 075.5172071 entro le ore 20 di sabato 24 settembre. Entro le ore 17 di domenica 25 settembre, poi, i partecipanti dovranno recarsi alla postazione Helpy per il ritiro del pettorale e del kit di partecipazione. Una giuria decreterà i vincitori per ciascuna categoria che riceveranno in premio, oltre ai trofei realizzati dalla Gioielleria Bartoccini, gift card Quasar Village, buoni spesa da l'Isola dei Tesori e collari gps Kippy con un anno di abbonamento incluso.

Gli ospiti dell'evento: Marty e Yuko, Benedetta Casciola e Federica Ricci

La sfilata sarà preceduta, alle 16 dall’esibizione ‘Coro del sole’ della sezione di Perugia del Club alpino italiano. Alle 16.30, poi, sarà protagonista Martina, in arte Marty e Yuko, creator famosa sui social per condividere le avventure con il suo bellissimo Siberian Husky Yuko. Martina premierà due importanti ospiti: Benedetta Casciola, campionessa del mondo di agility dog under 15, categoria 300, e Federica Ricci, campionessa del mondo di para-agility.