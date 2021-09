"Selvatica", una giornata speciale con il FAI al Bosco di San Francesco

Intero: 8 €; Ridotto (4-18 anni) e Iscritti FAI: 6 €. Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI in loco. Il biglietto consente di partecipare a tutte le attività della giornata.

Domenica 19 settembre 2021 dalle ore 10 alle 19 al Bosco di San Francesco, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ad Assisi, sarà possibile vivere un'avventura speciale alla scoperta di scorpioni, scolopendre, sauri, calabroni e piante carnivore, i protagonisti di “Selvatica”. Una giornata in cui grandi e bambini potranno scoprire il mondo animale e vegetale “da paura” che popola la selva millenaria ai piedi della grandiosa Basilica, conoscere i curiosi esemplari nel loro habitat, partecipare a laboratori, incontri e passeggiate a cura di esperti e imparare – grazie alla partecipazione dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Assisi – quali sono le specie di flora e fauna protette, come si curano gli animali feriti e come vengono rimessi in libertà.

Il programma della giornata

* Ore 10 – 13: laboratori sensoriali per vivere e conoscere il Bosco con tutti i sensi, a cura dei Carabinieri del Reparto di Biodiversità di Assisi.

* Ore 10: “Incontri ravvicinati con i draghi” per scoprire, insieme all’esperto Angelo d’Alessandro, sauri e serpenti esotici.

* Ore 11: “Artropodi, i veri dominatori del pianeta!”, un laboratorio per riconoscerli e…amarli. Seguirà una passeggiata con l’esperto Mario Morellini.

* Ore 12.30: “Alla scoperta del CITES”, un incontro per apprendere le attività del Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri, deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale, in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

* Ore 13: rimessa in libertà di animali curati presso il Centro Formichella, il rifugio per animali feriti gestito dai Carabinieri del Reparto di Biodiversità di Assisi.

* Ore 15.30: “Belle e cattivissime: le piante carnivore”. Come catturano? Come intrappolano gli insetti? Sono pericolose per l’uomo? A tutte le curiosità risponderanno gli esperti de La Combriccola Carnivora. Seguirà un laboratorio di disegno per bambini.

* Ore 17: “Macchine da guerra volanti: i calabroni”, un approfondimento a cura di Erica Bernasconi in cui verranno sfatati pregiudizi e allarmismi e saranno illustrate le differenze tra vespidi con la possibilità di vedere e toccare varie specie attraverso immagini e/o teche con esemplari catalogati. Verrà mostrato un nido vuoto (o residui di nido) e spiegata la vita che conducono questi insetti, il loro ciclo vitale e le loro caratteristiche.

* Ore 19: "Le Quattro Stagioni" di Gabriella Compagnone, direttamente dall’Umbria Green Festival la prima sand artist italiana. Lo spettacolo si terrà nel giardino del Complesso di Santa Croce.

I laboratori sono su prenotazione chiamando il numero 075.813157.

Si raccomandano scarpe e abbigliamento comodi.