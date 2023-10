A Sellano si celebra la Festa della campagna e del ringraziamento: il programma

Sellano si prepara a celebrare la Festa della campagna e del ringraziamento, sabato 28 e domenica 29 ottobre, nel suggestivo scenario disegnato dal foliage autunnale, nel cuore della Valnerina. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Proloco di Sellano, prevede un programma di eventi che propone spettacoli, enogastronomia e prodotti tipici per le vie del borgo.

Si inizia sabato alle 18.30 nella piazza centrale del paese con ‘Favole in campagna’, fiabe della tradizione popolare con due attrici e un musicista, per poi proseguire alle 21.30 con ‘Pyrovaghi’, spettacolo di strada di fuoco e giocoleria che racconta una storia di amore e di passione. Il clou della manifestazione sarà poi domenica 29 ottobre. A partire dalle 10 sarà aperta l’esposizione di prodotti tipici mentre alle 10.30, nella Chiesa di santa Maria Assunta, Barbara Piva leggerà un passo dell’opera ‘Vita del gran servo di Dio D. Emmanuele Marques’ dal testo originale ritrovato nel Palazzo Visitani di Sellano, seguirà alle 11.30 la messa con benedizione dei prodotti della terra, degli animali e dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio, alle 14 sono in programma nei giardini pubblici esibizioni di tiro con l’arco per bambini con due istruttori, a cura di Asd Arcieri del Grifo, alle 15 ‘L’unione fa la pioggia’ a cura di ArtLab, spettacolo interattivo sul ciclo dell’acqua, una storia avventurosa che i bambini vivranno da attori-spettatori. Si prosegue, alle 16, alla Biblioteca comunale, nel plesso polifunzionale di via Terni, con la presentazione del libro ‘Ananke. La Dea del destino’ a cui partecipa l’autore Lorenzo Fiorelli che dialoga con la giornalista Rita Boini. Sarà poi la volta dello spettacolo itinerante per le vie del centro storico ‘Racconti da sedia’, storie della tradizione popolare per adulti e bambini che si ripeterà alle 17.30 e alle 18.30. Infine, il programma si chiude alle 21 con il concerto ‘Il ripostiglio delle scope’ ai giardini pubblici di Sellano.

Nelle due giornate ci saranno le Taverne aperte in centro storico: sabato a partire dalle 19 e domenica dalle 13 e dalle 19.