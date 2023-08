Sellano, ventesima edizione per la gustosa Sagra della fojata e dell’attorta

La fojata è una torta salata realizzata con una sfoglia di pasta sottilissima ripiena di verdure, erbe, formaggio e uova, mentre l’attorta è un dolce composto sempre da una sfoglia sottilissima, ma farcita con mele, uva passa, frutta secca e alchermes. Queste due specialità tipiche della cucina tradizionale della Valnerina, queste due ricette che le massaie del territorio si tramandano da generazioni sono le protagoniste di una festa tra le più importanti, sentite e partecipate di Sellano. Da giovedì 10 a lunedì 14 agosto, al villaggio della Protezione civile in località Villamagina, torna per la sue ventesima edizione la Sagra della fojata e dell’attorta, un appuntamento che coinvolge tutta la comunità locale e che attira sempre più turisti e buongustai, anche dalle regioni limitrofe. Il menù della festa, oltre a queste due torte Deco (Denominazione comunale di origine), offre infatti tanti altri piatti locali tra cui fettuccine e gnocchi al tartufo, al cinghiale e al castrato, agnello scottadito e lumache al sugo.

“Torna anche quest’anno, in particolare in questo 20esimo anniversario – ha commentato il presidente della Pro loco Sellano, Massimiliano Alessandrini –, un appuntamento tradizionale, immancabile per Sellano, uno dei momenti più importanti della vita associativa della Pro loco e che coinvolge l’intera popolazione. Una grande occasione di turismo e promozione del territorio, con numeri in costante crescita e presenze da tutte le parti d’Italia”.

Tutte le serate della festa, a partire dalle 21, saranno allietate da appuntamenti danzanti con le orchestre Matteo Tassi (10 agosto), Giampiero Vincenzi (11 agosto), Daniela Cavanna (12 agosto), Andrea Bianchini (13 agosto) e Marco Cimarelli (14 agosto). Dalle 23, poi, sarà attivo anche lo spazio giovani con l’opening party e il Regina Staff Tour giovedì 10, la Guapa Loca Night e dj Raffaele Porzi venerdì 11, il Tibetan Top Party hit 90/2000 e dj Roby Rocca sabato 12, la Techno Night e dj Lory domenica 13) e il Closing Party - Speciale 20° anniversario che vedrà protagonisti dj Roby Rocca e l’animazione Baby Dolls lunedì 14 agosto.

“Ovviamente – ha ricordato Alessandrini –, il territorio di Sellano e della Valnerina offre attività e attrazioni per tutti i gusti: abbiamo numerosissime chiese storiche, bellezze artistiche e naturali, sentieri su cui praticare trekking, passeggiate a cavallo ed escursioni in mountain bike. Siamo, inoltre, vicini all’affascinante borgo di Rasiglia, ma anche a Cascia e Norcia”.