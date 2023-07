A Spina di Campello si fa festa al tartufo e ai prodotti del territorio

Inizia oggi la sagra di eccellenza del Tartufo e dei prodotti tipici locali che celebra il quarantesimo anno di attività raggiunto dalla Pro Loco La Spina di Campello.

L'appuntamento, in programma fino al 6 agosto nell'ameno borghetto della montagna umbra, vedrà la partecipazione di illustri personalità e autorità del territorio. Saranno presenti il sindaco di Campello, Maurizio Calisti, il vice sindaco Sergio Guerrini, il presidente nazionale Città del Tartufo, Michele Boscagli, e Angela Canale del Movimento Turistico Città dell'Olio.

Non mancherà la presenza di importanti figure come Pietro Bellini, presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Santino Fortunati, presidente della Pro Loco La Spina, e Mariolina Altamura Savino, art director dell'evento.

L’evento

Il quarantennale prevede un ricco programma con un servizio pulman per i visitatori nei giorni 29 e 30 luglio e il 5 e il 6 agosto da Piazza della Vittoria di Spoleto e dalla Piazza del Comune di Campello per La Spina.

Il 29 luglio, gli appassionati di filatelia saranno pronti a far annullare i francobolli sulle cartoline riportanti immagini delle meraviglie del borgo, un addetto delle Poste Italiane sarà in loco dalle ore 9,00 del mattino.

L'arte avrà un ruolo fondamentale con l'estemporanea TARTUFO D'ORO e l'inaugurazione della mostra di Tiziana Fagiani in arte pittorica, Monia Spinelli in arte ceramica e Luca Cisternino con disegni e dipinti.

Alle 10 si terrà l'inaugurazione e saluto del sindaco Maurizio Calisti con la presenza di Miss Italia Francesca Testasecca, seguirà il convegno Tartufo 40, evoluzione, storia, segreti presenti e futuri del prezioso tubero degli Dei.

Largo spazio alla cultura popolare con balli e canti folcloristici in un carosello di danze e colori.

Domenica 30 luglio lo sport farà vivere grandi emozioni con la gara non competitiva denominata Terre del Tartufo Trail a cura di Marco De Paolo e Sergio Stocchi in un memorial che ricorderà i padri dei due organizzatori, scomparsi prematuramente.

La corsa partirà da la Spina, arriverà ad Acera e ritornerà alla Spina per il Traguardo finale, scopo sociale è la raccolta fondi per Aglaia e per la Fondazione Ricerca della Fibrosi Cistica, sponsor Avis Spoleto.

Altro evento è l'arrivo del gruppo motociclistico "Moto Club Campello", al quale seguirà il convegno sui Centri Montani con le Pro loco del territorio, il Gal Valle Umbra e Sibillini, i produttori e i rappresentanti del Comune di Campello.

Il 5 agosto due bus da 8 persone, saranno disponibili per visitare i frantoi e il 6 agosto, per visitare i castelli campellini.

Il concerto finale della Scuola di Musica di Campello, chiuderà la quarantesima edizione della sagra di eccellenza umbra.

I festeggiamenti

La sagra del Tartufo e dei prodotti tipici locali sarà l'occasione perfetta per celebrare l'impegno e il contributo della Pro Loco La Spina nel promuovere la cultura, la tradizione e l'eccellenza enogastronomica del territorio di Campello. Saranno presenti stand gastronomici, degustazioni, spettacoli e tanto altro, regalando ai visitatori un'esperienza indimenticabile con l'immancabile contributo musicale dei vari complessi che si alterneranno durante le calde serate di fine luglio e inizio agosto.

Prospina40, come è stata soprannominata questa celebrazione, rappresenta un momento di grande gioia e orgoglio per la comunità di Campello, che ha visto la Pro Loco de La Spina crescere e contribuire in modo significativo alla promozione del territorio nel corso degli anni.

L'evento si svolgerà in un'atmosfera festosa e coinvolgente, si potranno scoprire le prelibatezze culinarie locali, degustare il pregiato Tartufo e immergersi nella cultura e nelle tradizioni del luogo.