Sagrantino wine & performance, nuovo evento tra teatro per bambini e degustazioni

Ancora protagoniste le famiglie nel prossimo appuntamento di Sagrantino wine & performance, il nuovo cartellone promosso e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino che mette insieme arte, musica e spettacoli, degustazioni di vini del territorio e percorsi enogastronomici in eventi pensati per un pubblico di ogni età. Sabato 29 aprile sarà la cantina Lungarotti Chiara azienda agricola di Montefalco a ospitare dalle 16.30 ‘Il regalo più bello’ di Maria Luisa Morici, spettacolo teatrale per bambini dai 5 ai 12 anni, con la presenza di un interprete LIS, sulla fine che fanno i giocattoli che non sono amati. E se per i bambini è pensato l’intrattenimento teatrale, agli adulti è riservata una visita in cantina con degustazioni di vini di produzione e prodotti tipici locali. Per i più piccoli ci sarà invece una merenda a base di tipicità. Il costo per gli adulti è di 15 euro, per i bambini la partecipazione è gratuita, necessaria la prenotazione online:

Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

Sagrantino wine & performance è organizzato nell’ambito del progetto ‘All-around wine & performance sulla Strada del Sagrantino’. L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e Piano sviluppo e coesione FSC (D.L.n.34/2019) – Avviso pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo – Anno 2022.