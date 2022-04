Piazza Birago in festa dal 21 al 23 Aprile per il primo compleanno di POPUP. Tra “libri, spunti, e spuntini”

Nato come progetto di rigenerazione urbana partecipato coordinato dall'associazione MenteGlocale APS e promosso in collaborazione con l'associazione di quartiere CAP 06124 e l'associazione settepiani APS, POPUP si è affermato come punto di incontro, servizio e confronto, con una ricchissima programmazione di attività, e uno spazio libreria dedicato in particolar modo all'editoria illustrata per ogni età e alla saggistica contemporanea.

I festeggiamenti di POPUP inizieranno a partire da giovedì 21 aprile – il giorno del compleanno – in cui verranno regalati fiori per ogni libro acquistato (sul modello della Festa delle rose e dei libri di San Jordi, in Spagna). Sabato 23 aprile grande festa per il quartiere: dalle 16 attività per i bambini, con l'attrice e performer Elisabetta Trupia e la sua Barchetta delle storie; arte, con il live painting dalle 17 a cura del collettivo Becoming X; musica, con il live alle 18 della P-Funking Band, la popolare street marching band che terrà a battesimo proprio in piazza Birago il suo Tour de Funk 2022, e a seguire, dalle 19.30, il dj set funky di Goobee.