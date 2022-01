Il perugino Luca Montoro sul palco dello show “Tali e Quali” 2022, su Rai1 per interpretare Damiano dei Maneskin

Indirizzo non disponibile

Sarà un perugino il protagonista di una nuova serata in compagnia della più appassionante sfida musicale del piccolo schermo: il varietà di Rai 1 “Tali e Quali” Edizione 2022, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda sabato 29 gennaio dalle 21.30 su Rai1 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

A salire sul palco di Rai1, questa volta, toccherà infatti a Luca Montoro, frontman dei DeeRadio, una band perugina molto conosciuto in città si trasformerà per una notte in Damiano dei Maneskin.

Un ruolo importante quello che rappresenterà Luca Montoro nei panni di Damiano, che proprio in quasi giorni ha posticipato il tour europeo “Loud Kids on tour ’22” e il tour italiano nei palazzetti dello sport per colpa del Covid.

“È un’esperienza incredibile, sono circondato da grandi professionisti - afferma Luca Montoro - che renderanno magica la notte di sabato prossimo. Dopo questa esperienza mi concentrerò sui progetti futuri con l’uscita del mio primo singolo 'Sono un tuttologo' e spero di tornare a cantare sui palchi dei locali molto presto. Questo vorrà anche dire che ci saremo lasciati alle spalle questa situazione che sta fortemente danneggiando tutto il settore musicale”.