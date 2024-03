Le "Strade della ceramica" si riempiono di uova d'artista: il programma

Dal 28 marzo al 1 aprile il centro storico di Perugia ospita la prima edizione dell’evento “Strade della ceramica – uova d’artista”, manifestazione organizzata dal Consorzio “Perugia

in centro” dedicata alla promozione delle tradizioni legate alla ceramica attraverso la realizzazione di esposizioni, mostre, performance dal vivo, laboratori e conferenze sul tema.

L’evento è stato promosso in sinergia con la Regione Umbria, l’Associazione “La Strada della Ceramica in Umbria” ed i sei comuni umbri di antica tradizione ceramica.

IL PROGRAMMA

Conferenze

-il 27 marzo alle 17 al Manu “la ceramica nel mondo antico” a cura della dott.ssa Tiziana Caponi;

-il 28 marzo alle 15.30 all’ex borsa merci “botteghe d’arte di ieri, botteghe d’arte di domani”;

-il 29 marzo alle 16 presso la biblioteca di San Matteo degli Armeni “le ceramiche della Salamandra” a cura di Giulio Busti.

Laboratori

-laboratorio di ceramica Raku il 30 marzo alle 16 al Borgobello, spazio antistante cinema Zenith;

-coloriamo la nostra Pasqua, il 29 marzo alle 15 in piazza Giordano Bruno.

-laboratorio/azione teatrale dal 28 marzo al 1 aprile: caccia alle uova di Pasqua nelle vie del Borgobello.

Mostre

Dal 28 marzo al 1 aprile presso l’ex scalo merci Grand tour della ceramica classica italiana. Visite guidate

-Fabbriche in città, le fornaci Angeletti-Biscarini: il 29 marzo alle 16 con partenza da piazza Italia;

-ex fabbrica della Salamandra, il 30 marzo alle 10: via Belardi, chiesa di Santa Elisabetta, via Eremita.

-borgo e cereria medioevale di Sant’Antonio: il 30 marzo alle 10 ed alle 16: punto di ritrovo in piazza IV novembre.

Uova d’artista: il 30 marzo in centro storico 70 pittori saranno presenti davanti ai negozi dipingendo uova di Pasqua in ceramica